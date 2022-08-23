استقبل وزير الصحة د. خالد السعيد صباح اليومـ وفدا من الجمعية الصيدلية الكويتية و "لجنة صيدليات القطاع الخاص" في الجمعية، وتناول اللقاء بحث سبل الارتقاء بالمهنة، وتمكين الصيدلي الكويتي في المجال.

كما تناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجهها المهنة بشكل عام، ويواجهها الصيدلي الكويتي، ومقترحات حلها، ومعالجتها، بناء على ما تم رصده من معطيات قد تم مناقشتها وتحديد أولويات معالجتها على المدى القريب والبعيد، وصولا إلى النتائج المرجوّة للارتقاء بالمهنة.

كما وعد السعيد بدارسة المقترحات التي أبداها الوفد حيال بعض المشاكل التي تواجه المهنة، وفق ما تم رصده من مسببات، وتحديد ماهيتها، متخذين كافة السبل والآليات التى تسهم فى دعم الطاقات الوطنية في هذا القطاع الحيوي الهام.