أعلنت مدرسة نورث وست ثنائية اللغة عن التعاون مع مؤسسة CODED الرائدة في مجال البرمجة، وذلك لتعليم الطلبة على البرمجة الرقمية، من خلال منهج متكامل قامت المدرسة بتطويره على مدى سنتين، مع مؤسسة CODED ، لطلبة المرحلة الثانو، يشمل البرمجة بمختلف تفاصيلها وجوانبها بحيث يتخرج كل طالب من المدرسة كمبرمج متخصص.

الإتفاقية هي الأولى من نوعها في الكويت والشرق والأوسط، ومبادرة رائدة من قبل مدرسة نورث وست، نابعة من إيمانها بأهمية التكنولوجيا بإعتبارها لغة العصر الحالي والقادم، وأن إتقانها يعد مهارة لابد أن يكتسبها الطالب أياً كان المجال الذي يرغب في التخصص به وقطاع العمل الذي يرغب في الإلتحاق به.

وفي هذا تقول السيدة لجين الوزان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة الوزان التعليمية : "نهتم في مدرسة نورث وست بمواكبة التطور العالمي في المجال التكنولوجي، ووجدنا أن البرمجة هي لغة العصر في مجالات اصبحت أساسية في حياتنا كالتطبيقات و الهواتف الذكية والأمن السيبراني، لذلك جاء اختيار الهيئة الأكاديمية لتدريس البرمجة بشكل ممنهج للطلبة قائم على معايير وأسس عالمية في مجال البرمجة، أضف إلى ذلك ما يكتسبه الطالب من خلال البرمجة من مهارات التفكير المنطقي والتحليل بشكل عملي قائم على الاختراع والابتكار بعيداً عن التلقين والحفظ".

أضافت: "قمنا بالبحث في الأسواق العالمية عن مناهج مكثفة لتعليم البرمجة على مدى اربع سنوات لطلاب المرحلة الثانوية، ولم نجد ما يحقق غايتنا، فقررت التعاون مع أول وأهم مؤسسة لتعليم البرمجة "CODED" لتصميم مناهج خاصة بمدرستنا، استغرق الأمر ما يقارب السنتين من العمل بين الأخوة المتخصصين في كودد والهيئة الأكاديمية في مدرستنا للوصول لمنهج شامل يغطي أهم مواضيع البرمجة، يتعلم فيها الطالب بطريقة عملية محفزة للإبداع والتفكير والتحليل لا تخلُ من المتعة والإثارة أيضاً. نهدف من خلال هذا المنهج أن يكون كل خريج من نورث وست "مبرمج معتمد".

من ناحية أخري أعرب المهندس أحمد معرفي، الرئيس التنفيذي في مؤسسة CODED عن سعادته بالتعاون قائلاً: "يشرفنا العمل مع مدرسة نورث وست لخلق جيل من الشباب المسلح تكنولوجياً بعمر صغير نسبياً، مما يفتح لأبناء مدرسة نورث وست فرص كثيرة وأفاق جديدة ويخلق لهم مستقبل أفضل. نقدم في CODED دورات عديدة مكثفة تعلم أحدث لغات البرمجة المستخدمة من قبل شركات التكنولوجيا الرائدة في جميع أنحاء العالم. تعاوننا مع مدرسة نورث وست يعد نقطة محورية وتجربة مميزة لنا، وفرصة لتسخير خبرتنا في خلق منهج تعليمي على مستوى عالمي يدرس في الكويت للمرة الأولى.“

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تقديم مشروعات خاصة من قبل الطلبة، في نهاية كل سنة دراسية، تُعرض من خلال مؤتمر تكنولوجي منظم من قبل المدرسة لعرض مخرجات المنهج المقدم للطلبة خلال العام الدراسي.