شهد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء أداء قسم أحد الطلبة الضباط في قوة الإطفاء العام من الدفعة ( 26 ) من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء وذلك في مكتبه بمبنى نواف الأحمد وبحضور سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم ومدير ادارة تدريب قوة الإطفاء العقيد عبدالله سلطان احمد.

وشدد معاليه بعد أداء الضابط للقسم على الالتزام في القسم ووضع أمن الوطن ومصلحته أمانة في عنقه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.