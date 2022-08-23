اللواء توحيد الكندري: المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع

كل الشكر للمشاركين والمساهمين في تنظيم ورعاية فعاليات المعرض



تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح بتكثيف الانشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على أفراد المجتمع ، افتتح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد عبد الله الكندري المعرض التوعوي للوقاية من آفة المخدرات (وياك ) في مجمع الافنيوز ، والذي تنظمه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع شركة زين للاتصالات وجمعية الكاريكاتير الكويتية .

وشارك في المعرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للادلة الجنائية ومركز علاج الادمان .

واشار اللواء توحيد الكندري أن المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الجمهور بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات المجتمعية.

وشكر اللواء الكندري شركة زين وجمعية الكاريكاتير الكويتية وجميع الجهات المشاركة في المعرض ، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية على التعاون مع فئات المجتمع ومؤسساته من خلال تنظيم ورعاية فعاليات متنوعة لمواجهة خطر آفة المخدرات ونشر التوعية وسبل الوقاية والتصدي لها ، مؤكدا ان الأسرة لها دورا كبيرا في توعية أبنائها بخطورة المخدرات ورفع مستوى الوعي لديهم.

وحث أولياء الأمور بضرورة ابلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المتعاطين و المدمنين حتى يتم علاجهم ورعايتهم وتأهيلهم بشكل فعّال من دون أن تعتبر هذه الواقعة سابقة جنائية .

واختتم أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أولياء الأمور للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخدرات ،مشيرا إلى إمكانية تلقي الاستفسارات على هاتف الطوارئ (112)او عبر الخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات على الرقم (1884141)، او من خلال حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي .