تمت اعادة اكتشاف نبات مهدد بالانقراض بشكل خطير في الصين، ويعرف باسم "ايوونيموس أكويفوليوم"، وذلك بعد أكثر من 110 سنوات على اكتشافه في البلاد للمرة الأولى.

واكتشف فريق من العلماء الصينيين يرأسه هو جيون، النبات في واد خلال البعثة العلمية الثانية للبلاد الى هضبة تشينغهاي-التبت في عام 2021.

وفي عام 1908، جمع عالم النبات البريطاني إرنست هنري ويلسون لأول مرة ثلاث عينات من النبات النادر في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

ولكن منذ ذلك الحين، لم يره أحد مرة أخرى حتى أغسطس 2021، عندما وجد هو جيون وفريقه حوالي 15 نباتا يشتبه بأنها "ايوونيموس أكويفوليوم" على جرف واد بالقرب من جبل قونغقا.

وقال هو جيون، الباحث المساعد في معهد تشنغدو لعلم الأحياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: "كنت محظوظا للغاية. ظل بعض الخبراء يبحثون عنه لأكثر من عقد ولكن دون جدوى".

وعند العثور على النبات، قام الباحثون بملاحظة دقيقة لسماته الرئيسية، مثل الكأس والبتلات والأسدية، ورسموا رسومات علمية. وبعد عودتهم إلى المختبر، أجروا تجارب جزيئية على العينات قبل تأكيد أنها لنبات "ايوونيموس أكويفوليوم".

وتم نشر نتائج الاكتشاف في المجلة النباتية الدولية "فيتوكيس".

وتم ادراج النبات باعتباره من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير، ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وأوضح هو جيون أن "كل نوع خلق سحري للطبيعة"، مضيفا أن مهمته الحالية تتمثل في جمع المزيد من بذور النبات لبنك البذور وللزراعة الاصطناعية.