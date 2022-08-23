رست مكتبة لوجوس هوب الدولية العائمة في ميناء بنغازي، واستقطبت حوالي 20 ألف زائر، بحسب القائمين عليها.

وقال أحد المشرفين على السفينة واسمه رونالد لابين "أكثر من 20 ألف زائر موجودون بالفعل هنا في بنغازي، يمكنك أن ترى أن سكان بنغازي سعداء جدا بزيارة سفينتنا، كما أن طاقمنا من 58 دولة سعداء جدا بلقاء الشعب الليبي هنا في بنغازي على متن السفينة. إنهم يأتون لشراء الكتب. يوجد العديد من الكتب بدءا من كتب الأطفال حتى الكتب عن الطب والهندسة والكمبيوتر والمحاسبة ومختلف الموضوعات".

وقدم معرض الكتاب العائم على مدار أسبوع تقريبا مجموعة كبيرة من الكتب شملت أكثر من 5000 كتاب متنوع.

وقالت رحاب عثمان شنيب (49 عاما) "حضور السفينة أو المكتبة ‏العائمة إلي مدينة بنغازي هو حدث طبعا أثار ضجة كبيرة جدا، حضور كبير جدا من المواطنين ‏أراه من وجهين، طبعا أنا حضرت في الافتتاح تفرجت علي الكتب طبعا كانت اللغة الإنجليزية أكثر ‏حكم أنها ‏هي لغة العلم المتداولة ‏عالميا. هناك كثير من الكتب العربية، أنا تحصلت علي ثلاثة كتب منها كتاب النقد الثقافي ‏والرؤية الواقعية في القصة ‏الفلسطينية وكتاب آخر يخص علم الاجتماع".

تراوحت موضوعات الكتب بين العلوم والرياضة والطهي والفنون والطب إلى المعاجم واللغات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت حنان الشهيبي، وهي من زوار المعرض "خذنا جولة كاملة الكتب كلها تحمل عناوين الأطفال والنساء والرياضة للشباب ومراجع يعني كله، تحمل كلها مواضيع عامة فيها جانب تعليمي، فالأغلبية فوق 60 بالمئة كانت كلها تحمل عناوين أطفال وترفيهية وتعليمية وكتب إنجليزية".

ويعمل متطوعون من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة، ومنذ عام 2009، تبحر إلى معظم الموانئ الدولية وعلى متنها عشرات الآلاف من الكتب للبيع. وتعد السفينة أكبر مكتبة متنقلة في العالم.