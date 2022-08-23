توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن تشهد مناطق في وسط الهند وراجستان وجوجارات، هطول أمطار غزيرة وواسعة النطاق خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.



وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن المنخفض الذي كان يمر فوق شرق راجستان وماديا براديش في الشمال الغربي المجاورباتجاه الشمال الغربي.



ومن المحتمل جدا هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة على نطاق واسع، مع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا وهبوب عواصف رعدية على الأجزاء الشمالية من جوجارات وراجستان ، وعلى غرب راجستان وجوجارات وأوتاراخاند .



جدير بالذكر أن الهند شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية مقتل عشرات الأشخاص بسبب السيول التي ضربت البلاد. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمس أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة في أجزاء عديدة بالبلاد.



وأفادت الشرطة بغرق ستة أطفال أمس الاول الأحد في ولاية جاكرخاند، حيث علقوا في المياه الراكدة في منجم جرافيت مهجور. فيما كانت ولاية هيماشال براديش الأكثر تضررا، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في تعطيل أكثر من 90 طريقا مؤخرا.



ويشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي تتسبب في حدوث فيضانات ضخمة وانهيارات أرضية، شائعة عبر جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية الذي يستمر خلال الفترة من حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر.