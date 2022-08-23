أعلنت شركة "روش" السويسرية للأدوية، إطلاق نظام لتفاعل البوليميريز المتسلسل (بي سي آر)، للمساعدة في فهم طبيعة السرطان أو المرض الوراثي أو الإصابة لدى المريض، بشكل أفضل.



ومن المقرر أن يتوفر نظام "تدوير الضوء الرقمي" في 15 دولة حول العالم في عام 2022، مع التخطيط لإطلاقه في المزيد من الدول في المستقبل القريب. وسيحمل النظام علامة "سي إي"، التي تؤكد توافق السلعة مع معايير الصحة الأوروبية.



ويشار إلى أن نظام "تدوير الضوء الرقمي" هو أول نظام رقمي لتفاعل البوليميريز المتسلسل خاص بشركة "روش". وقد تم تصميم منصة التشخيص الجديدة من الجيل التالي، والتي تكتشف المرض، لتحديد كميات التتبع بدقة لأهداف محددة من الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسجين (دي إن إيه) والحمض النووي الريبوزي (آر إن إيه)، والتي عادة ما لا يمكن اكتشافها عن طريق السبل التقليدية "لتفاعل البوليميريز المتسلسل".



وقد تم تصميم النظام للمختبرات التي تقوم بتحليل الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسجين (دي إن إيه) والحمض النووي الريبوزي (آر إن إيه) شديد الحساسية والدقة، في مجالات مثل علم الأورام والأمراض المعدية.