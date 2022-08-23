أظهر استطلاع حديث للرأي أن 61% من الناخبين الأمريكيين يشعرون بقدر من الإحباط قد يدفعهم لحمل لافتة احتجاجية لمدة يوم.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته شبكة "إن بي سي" الأمريكية ونشرت نتائجه ، فإن عددًا من الناخبين المنتمين للحزب الجمهوري ذكروا أنهم سيكتبون على اللافتة الاحتجاجية "حاكموا بايدن" أو "ترامب 2024"، إضافة إلى شعارات أخرى مثل "يجب حماية حريتنا" أو "حماية حقوق المرأة".

وفي المقابل، قال المشاركون من أنصار الحزب الديمقراطي إن لافتة احتجاجهم يمكن أن يكتب عليها "حاكموا ترامب" أو "أرواح السود مهمة".

شارك في الاستطلاع ألف شخص من الناخبين خلال الفترة من 12 وحتى 16 أغسطس الجاري.