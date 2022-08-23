بتسخين الحليب ورسم أشكال معقدة على أكواب القهوة، استعرض معدو القهوة في الأردن مهاراتهم من خلال التنافس في مسابقة فنية للرسم على قهوة اللاتيه (القهوة بالحليب).

المسابقة التي أقيمت على عدة مراحل، تنافس فيها أكثر من 70 من معدي القهوة في المرحلة الأساسية في كل من عمان وإربد والعقبة، وتأهل 18 فقط للنهائيات.

وبطولة المملكة للرسم على القهوة، التي أقيمت كجزء من مهرجان الأردن للقهوة، هي مسابقة محلية إلا أن المنظمين يأملون في الانضمام في نهاية المطاف إلى البطولات الدولية.

وقال هشام أبو بكر أحد منظمي البطولة وحكامها "هي مسابقة فن اللاتيه، هي مسابقة عالمية لها شروط وقواعد عالمية. إحنا بلشنا بالأردن نطبق هذه الشروط بس عملناها محلية مع الاتصال مباشرة مع منظمة القهوه العالمية عشان خلال السنوات القادمة بعد ما يشوفوا إنه إحنا عم نطبق جميع الشروط بنجيب حكام عالميين وبنمشي الشروط العالمية تماما. إن شاء الله راح تصير جزء من مسابقة فن اللاتيه والباريستا كمان من العالميات".

وأضاف أبو بكر "في الفترة الأخيرة إنه صار معد القهوة يعمل القهوة قدام الزبون فصار الزبون يقدر إنه القهوة بتنعمل له مخصصة له شخصيا، ولما معد القهوة يتعرف على الزبون يوميا يجئ له الزبون ويكون الزبون يحب رسمة معينة ومعد القهوة دائما يرسم له إياها، هذه لحالها تعطي الفرحة والسعادة لكل زبون يجئ لمعد القهوة. فبتصير هذه العادة رسم القهوة بتشجع الزبون إنه يرجع على المحل ويصير يحب محل معين وبتشجع الموظف يضل يتعلم على الرسم لأنه بيحس بالتقدير الفوري من فرحة الزبون بالرسمة الجميلة".

مهرجان الأردن للقهوة، الذي تضمن معارض للعلامات التجارية الأجنبية والآلات وأكشاك المقاهي، يهدف إلى تعزيز ثقافة القهوة في المملكة. وانطلق يوم الخميس (18 أغسطس آب) واختتم فعالياته السبت (20 أغسطس).

وقال نادي أبو عصب أحد معدي القهوة "فتت بالرسم كهواية أكتر يعني شئ حلو إمكانية إنك تقدم للزبون كأسه مزينة برسمة بتطلع كتير عن إنه إنت تقدم له كأس عادية حتى الاختبار بالنسبة لي لما أرسم طعم القهوة يكون مختلفا كليا".