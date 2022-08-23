سجلت بحيرة دونغتينغ، ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، والواقعة في مقاطعة هونان بوسط البلاد، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه بسبب الجو الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار، حسبما ذكرت السلطات المحلية .

وقالت مديرية الموارد المائية في المقاطعة ان منسوب المياه في محطة تشنغلينغجي الهيدرولوجية الهامة على البحيرة تراجع الى 23.15 متر في الساعة الثامنة صباح الاثنين الماضي، بانخفاض 6.29 متر عن المتوسط في الفترة نفسها من الأعوام السابقة.

وأظهرت بيانات مراقبة صادرة عن مديريتي الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية أن منسوب هطول الأمطار المتراكم في مقاطعة هونان بلغ 70 مليمترا منذ يوم 8 يوليو الماضي، بانخفاض 67.5 بالمائة عن متوسط منسوب هطول الأمطار في الفترة المماثلة من الأعوام السابقة.

وخلال الـ30 يوما الماضية، كان منسوب هطول الأمطار المتراكم في 101 منطقة على مستوى المحافظات في هونان أقل بأكثر من 40 بالمائة عن المتوسط للفترة المماثلة من الأعوام السابقة.

وتتوقع مديرية الهيدرولوجيا في المقاطعة أن يواصل مستوى مياه بحيرة دونغتينغ الانخفاض في الأسبوع القادم بسبب استمرار الجفاف. وقد ينخفض منسوب المياه لمحطة تشنغلينغجي الى حوالي 22.6 متر بحلول نهاية أغسطس الجاري