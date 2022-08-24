قدم السفير بدر العوضي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى مديـرة المراسـم في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ونائبة مارشال السلك الديبلوماسي لدى بلاط سانت جيمس فيكتوريا بوسبي.



وأعــــرب السفيـر العوضي خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية، عن اعتزاز وتقدير القيادة السياسية في الكويت والشعب الكويتي لمستوى التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.



وأكد في هذا الصدد أن علاقات البلدين تنطلق من أرضية صلبة مبنية على العلاقات الاستراتيجية التاريخية الوثيقة المتجذرة، مؤكدا عزمه بذل الجهود كافة لتعزيز علاقات التعاون ورفعها إلى آفاق أرحب لتشمل مجالات عديدة وجديدة تلبي طموح وتطلعات القيادتين والشعبين.



كما نقل السفير العوضي الى بوسبي تحيات القيادة السياسية في الكويت والمسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.



وتم خلال اللقاء كذلك استعراض أوجه العمل الثنائي المتميز بين البلدين الصديقين في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.