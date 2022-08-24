استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر.



إلى ذلك تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وبحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحم.



وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد القطري المرافق.