كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية على الباعة الجائلين بطريق المطلاع لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها الإدارة تحت شعار «شارك بنظافتها».



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الجولة التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لباعة جائلين ورفع عدد من الخيام تشوه المنظر الحضاري للمحافظة فضلا عن مصادرة مواد غذائية بحوزة الباعة الجائلين.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة مخالفات الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.