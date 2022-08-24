أعلنت Bounce الشركة الرائدة في مجال إدارة الحضانات ومراكز التعليم المبكر في الشرق الأوسط أنه تم اختيار تطبيقاتها من قبل حضانة Portage لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، حيث ستقدم Bounce خدمات رقمية لمساعدة Portage في إدارة مهامها الإدارية اليومية وذلك من خلال تسجيل الحضور والغياب وإعداد التقارير ومتابعة الأمور المالية والتنسيق بين موظفي الحضانة والتواصل مع أولياء الأمور.



وتأسست حضانة Portage في 2015 وتعتبر من المراكز الرائدة والمختصة برعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز متطلبات التعليم الأساسي لديهم، وتشرف حاليا على تعليم أكثر من 100 طفل من خلال مركزين مختصين في الكويت.



تقول، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Bounce نور بودي: هدفنا في Bounce تقديم خدمات متطورة تدعم الحضانات ومراكز التعليم المبكر وذلك من خلال خدماتنا الرقمية للإدارة والتواصل، فقد تمكن العديد من عملائنا من تقليل عدد الساعات التي يقضونها بمتابعة الأنشطة التشغيلية والإدارية بنسبة 60 إلى 70%، وتمتلك Bounce قاعدة كبيرة من الحضانات ومراكز التعليم المبكر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.



وأضافت بودي: نحن سعيدون بشراكتنا مع Portage حيث يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه لـ Bounce مع حضانة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وسنزود Portage بخدمات تمكنهم من التركيز على تعليم ورعاية طلابهم بدلا من قضاء الوقت في المهام الإدارية المتكررة والتي تستغرق الكثير من الوقت، كما يسعدنا أيضا خدمة أولياء أمور الأطفال، فباستخدام منصة Bounce سيستطيع أولياء الأمور من الإطلاع مباشرة على التقدم الذي يحرزه أطفالهم، وسيكونون قادرين على التواصل بشكل فوري مع موظفي الحضانة.



بدورها تقول، مالكة حضانة Portage ريما إبراهيم: نحن سعيدون بالتعاون مع شركة Bounce لتطوير أنظمتنا الإدارية وتبسيطها ليتمكن مختصونا من التركيز بشكل كامل على رعاية طلابنا الصغار، وتم اختيار منصة Bounce لمقدرتها على تلبية جميع احتياجاتنا التشغيلية، لسهولة الاستخدام، ولقدرتها على تزويدنا وأولياء الأمور بالتقارير التي نحتاجها فورا، وكان فريق Bounce داعما ومساعدا لنا منذ اليوم الأول، ونتطلع للعمل معهم عن قرب من خلال المركزين التابعين لنا.



Bounce هي المنصة الإقليمية الإلكترونية الوحيدة التي تساهم في مجال التعلم المبكر في الشرق الأوسط والتي توظف خاصية SaaS المتطورة. توفر Bounce لمالكي ومديري الحضانات تحكما رقميا كاملا لجميع العمليات التشغيلية للحضانة.