تنطلق العلامة التجارية الأميركية المنشأ «ألو يوغا» في الكويت في نوفمبر المقبل بالشراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية. وتتضمن الشراكة خططا لافتتاح أفرع ومواقع للتسوق الإلكتروني في الكويت، قطر، والإمارات العربية المتحدة.



وتأسست علامة ألو يوغا عام 2007 في لوس أنجيليس على يد داني هاريس وماركو ديجورج، وسرعان ما أصبحت العلامة التجارية الأكثر انتشارا للملابس الرياضية، واختارها الكثير من المشاهير مثل تايلور سويفت، وجيجي حديد، وكيندال جينر، وهايلي بالدوين، وسيلينا غوميز وغيرهن.



وتعد خطوة إطلاق علامة ألو يوغا في الكويت، وقطر، والإمارات جزءا من استراتيجية نمو العلامة. وفي هذا السياق، قال داني هاريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألو يوغا: «تتمتع ألو يوغا بميزة التناغم التام مع أسلوب الحياة المتفرد لزبائننا في منطقة الشرق الأوسط كعلامة تجارية تدعم الصحة والرفاهية». وأضاف: «نتطلع للتواصل مع زبائننا في الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة من خلال موقعنا للتسوق الإلكتروني وأول فرع للعلامة الذي سيفتتح في الأفنيوز - الكويت لاحقا هذا العام. وسنركز خلال خطة التوسع الخاصة بنا في أسواقنا الجديدة على تقديم تجربة رائعة وممتعة للزبائن».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع جون هادن: «شهدت السنوات القليلة الماضية نموا ملحوظا في اهتمام الزبائن بشراء الملابس الرياضية، وذلك تماشيا مع زيادة الوعي باتباع أسلوب حياة أكثر صحة ولياقة. ونجحت ألو يوغا كعلامة تجارية في تلبية أساليب الحياة الصحية من خلال الأزياء. يسعدنا من خلال هذه الشراكة أن نوفر لزبائننا تجربة مميزة داخل المحلات وعبر مواقع التسوق الإلكتروني».



إلى جانب افتتاح محل ألو يوغا في الكويت، وسيتم إطلاق موقع التسوق الإلكتروني في نهاية 2022، مما يمنح الزبائن سهولة أكبر في التسوق، وتخطط المجموعة أيضا لافتتاح محليها الثاني والثالث في الشرق الأوسط في الدوحة ودبي أوائل 2023.



وتعتبر ألو يوغا، علامة تجارية أميركية معروفة عالميا كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية، وتتميز بالدمج بين الملابس المريحة والعملية والأنيقة في آن معا مع الحرص على التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، وتتمتع بالأخلاقيات وتدرك التأثير البيئي للمواد المستهلكة كما أنها حاصلة على شهادة الإنتاج المعتمد المسؤول في جميع أنحاء العالم (W.R.A.P) ضمن بيئة عمل إنسانية خالية الاضطهاد ومخالفات حقوق البشر.



وقد أثبتت مجموعة الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية، حيث تدير عددا كبيرا من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.