الفراولة قد تمنع مرض ألزهايمر!



وجد فريق من الباحثين أن مركبا نشطا بيولوجيا موجودا في الفراولة يسمى بيلارغونيدين، قد يكون مرتبطا بعدد أقل من تشابك تاو الليفي العصبي في الدماغ.

ويعرف تشابك تاو بأنه إحدى السمات المميزة لمرض ألزهايمر، والذي ينتج عن تغيرات غير طبيعية في بروتينات تاو التي تتراكم في الدماغ.

وقالت مؤلفة الدراسة، د.جولي شنايدر «نشك في أن الخصائص المضادة للالتهابات لبيلارغونيدين قد يقلل من التهاب الأعصاب بشكل عام، ما قد يقلل من إنتاج السيتوكين».



ومن بين أنواع التوتيات، تعد الفراولة المصدر الأكثر وفرة للبلارغونيدين.

وقالت بوغا أغاروال، مؤلفة الدراسة المشاركة وعالمة الأوبئة التغذوية في مركز راش ألزهايمر، المركز الطبي بجامعة راش: «بينما يجب فحص البيلاغونيدين بشكل أكبر لدوره في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، فإن هذا يعطي تغييرا بسيطا يمكن لأي شخص إجراؤه في نظامهم الغذائي».



ونظر الباحثون في البيانات التي حصلوا عليها من دراسة جارية طويلة المدى، بدأت في عام 1997. وكان هناك ما مجموعه 575 مشاركا متوفى مع معلومات غذائية كاملة أثناء المتابعة وتشريح أدمغة الجثث التي كان متوسط عمر وفاتها 91.3 سنة.

وكان ما مجموعه 452 شخصا غير حاملين للجين APOE 4 وما مجموعه 120 مشاركا مع APOE 4، وهو أقوى جين عامل خطر وراثي لمرض ألزهايمر.



وتابعت: «كانت الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم دور التغذية في مرض ألزهايمر، ولكن هذه الدراسة تعطينا الأمل في كيف يمكن لمكونات غذائية معينة مثل التوتيات أن تساعد في صحة الدماغ».

المصدر: «ميديكال إكسبريس»

