محمد عبد الحسين المعروف باسم «اج بي HP» هو يوتيوبر وصانع محتوى وفنان عراقي الجنسية.

يعد من الشخصيات المعروفة في مجال الالعاب وصناعة المحتوى يبلغ من العمر ٢٣ سنة.

كما انه شارك في رمضان ٢٠٢٢ بمسلسل suits بنسخته العربية، والذي شارك في بطولته الفنانون أحمد داود مع آسر ياسين والذي تم عرضه في شهر رمضان 2022.

ولعب محمد عبد الحسين نجل شقيقة بطل العمل آسر ياسين، تجمعه العديد من المواقف الكوميدية والصداقة القوية بخاله الفنان آسر ياسين.

المسلسل يركز على كون «هارفي ومايك» يعملان معا لحل العديد من القضايا مع محاولتهما لإخفاء سر «مايك» وهو أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

النسخة العربية من المسلسل يقدم خلالها الفنان آسر ياسين دور هارفي سبيكتر وهو الممثل غابريل ماخت، كذلك الفنان أحمد داود جسد دور مايك روس وهو الممثل باتريك آدامز.

العمل هو مسلسل أميركي تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول «مايك روس»، الشاب الذكي الطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامى الشهير «هارفى سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدا له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.