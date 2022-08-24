أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سورية، في تصريحات تؤكد توتر العلاقات الروسيةـ الإسرائيلية التي كانت حميمة فيما مضى، وكانت عشرات الغارات الاسرائيلية مرت دون اي تعليق او انتقاد من موسكو.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، قال لافروف «ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.. نطالب بأن تحترم إسرائيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل كل شيء، احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها».



وقالت مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية إن إسرائيل قصفت أهدافا إيرانية في 14 أغسطس بالقرب من القواعد الرئيسية لروسيا في سورية في طرطوس على ساحل البحر المتوسط.



وفي تصريحات تشير الى تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشن عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية، قال وزير الخارجية الروسي إن تصعيد العمليات العسكرية سيكون أمرا «غير مقبول». وأضاف أن روسيا وسورية تتطلعان للتفاوض مع تركيا «لمنع أي عمل عسكري جديد».



وفي حديثه بنفس المؤتمر الصحافي في موسكو، أكد المقداد للافروف دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن بلاده سوف تعلن خلال أيام التبادل الديبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المدعومتين من موسكو.



وأضاف المقداد انه سيقوم بزيارة إلى أبخازيا اليوم «كدليل على دعم سورية لمبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها».



وقد أكد لافروف أن التواصل بين وزارتي خارجية روسيا وسورية الدائم هو تنفيذ للتعليمات من رئيسي البلدين، المتعلقة بترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية وتسيير التسوية في سورية.