قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، وإن المحادثات مع دمشق لابد أن تكون لها أهداف، في إشارة إلى مزيد من التخفيف في موقف أنقرة تجاه دمشق. ودعمت تركيا مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري وقطعت العلاقات الديبلوماسية مع دمشق في بداية الحرب قبل 11 عاما.



وتأتي تصريحات الوزير التركي تأكيدا لتصريحات سابقة لرئيسه رجب طيب أردوغان الذي أشار الى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقترح عليه أن تتعاون تركيا مع حكومة دمشق، بعد أن اطلق عدة تهديدات بشن عملية عسكرية تركية وتوغل جديد في الأراضي السورية لاستهداف الميليشيات الكردية وإقامة «منطقة آمنة».



وأضاف تشاووش أوغلو «لا يمكن أن يكون هناك شرط للحوار لكن ما الهدف من هذه الاتصالات؟ البلاد تحتاج إلى التطهير من الإرهابيين.. الناس بحاجة للعودة».



وتابع «لا شروط للحوار لكن ما الهدف منه؟ من الضروري أن تكون له أهداف». وكانت تصريحات سابقة لأوغلو حول ضرورة التوصل الى «مصالحة بين المعارضة والنظام» أثارت غضبا واسعا في صفوف المعارضة وخرجت عدة تظاهرات في الشمال السوري، حيث تسيطر الفصائل المدعومة من انقرة.



واعتبر وزير الخارجية التركي أن أنقرة اتخذت العديد من المبادرات لإيجاد حل للأزمة في سورية لكن «مسار أستانة هو المسار السياسي الوحيد المتبقي في سورية والنظام لا يؤمن به بشكل كامل». داعيا «النظام السوري لعدم النظر للمعارضة على أنها تنظيم إرهابي». وقال إن «كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة في سورية سبب فشلها النظام السوري».



جاء ذلك في لقاء تلفزيوني أمس نقلته وكالة «الأناضول»، مع قناة «خبر غلوبال» التركي.



وفي السياق، نفى وزير الخارجية التركي، وجود ترتيبات لعقد اجتماع بين أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.



ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية، استبعد الوزير عقد اللقاء على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 سبتمبر المقبل في أوزبكستان، وقال لمحطة إخبارية إن الأسد «ليس مدعوا» للاجتماع.



لكنه أكد في الوقت نفسه ما سبق وأعلنه اردوغان حول وجود تواصل بين الاستخبارات التركية والاستخبارات السورية.