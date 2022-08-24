عاطف رمضان



أكدت مصادر لـ «الأنباء» تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة التي طرحتها وزارة الاشغال لادارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ اعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية والاعمال المكملة لها الى الثلاثاء 19 سبتمبر المقبل.



وأضافت المصادر أن توسعة محطة كبد لزيادة قدرتها الاستيعابية على استقبال كميات من الماء من 180 ألف متر مكعب إلى 270 ألفا يوميا، مشيرة الى أن التوسعة تواكب الكثافة السكانية خاصة لمنطقتي الجهراء ومدينة جابر الأحمد والمناطق التابعة لهما والاستدامة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه معالجة ثلاثية وفق أحدث المعايير البيئية.



وتم إنشاء محطة كبد عام 2012 وتقوم بمعالجة المياه ثلاثيا ويتم نقلها الى مركز التحكم لاستخدامها مرة ثانية في أغراض الزراعات التجميلية وبالعديد من الأغراض الأخرى.