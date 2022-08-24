الدوحة - فريد عبدالباقي



حدّدت اللجنة المنظمة لكأس «سوبر لوسيل»، طرفي المباراة والتي تجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي، لخوض المباراة في 9 سبتمبر المقبل لتدشين ستاد لوسيل أكبر استادات كأس العالم قطر 2022، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل المباراة وجوائزها المادية.



وكانت اللجنة المنظمة لكأس «سوبر لوسيل» طرحت تذاكر المباراة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أربع فئات، تبدأ من 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ريالا للفئة الثالثة، و150 ريالا للفئة الثانية، و200 ريال للفئة الأولى، وقاربت تذاكر المباراة على النفاد خلال الساعات القليلة القادمة.



ويستضيف ستاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، البداية ستكون بلقاء الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر المقبل، وختاما بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر المقبل.



هذا، وتصدر نادي الوكرة ترتيب الدوري القطري بفوزه على قطر 3-0، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.



سجل ثلاثية الوكرة، مراد ناجي، ومحمد خالد حسن، والأنغولي جاسينتو دالا في الدقائق (43 و47 و90+2).



وبهذا الفوز، اعتلى نادي الوكرة الصدارة برصيد 10 نقاط، مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة، فيما توقف رصيد قطر عند 4 نقاط في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى، فاز الدحيل على المرخية الوافد الجديد بهدف نظيف سجله الكوري الجنوبي نام تاي هي، في الدقيقة 54.



وبهذه النتيجة حصد الدحيل ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد المرخية عند 4 نقاط.



وتختتم الجولة اليوم، حيث يلتقي أم صلال مع السيلية في الـ 5:20 مساء على ستاد الجنوب، والشمال مع العربي في الـ7:30 مساء على ستاد الثمامة المونديالي.



وعلى صعيد الصفقات، أعلن النادي العربي عن تعاقده الرسمي مع لاعب نادي الخور هلال محمد لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يشارك اللاعب اليوم في لقاء الشمال بالدوري القطري.