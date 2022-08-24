دعت واشنطن عبر وزارة خارجيتها «كل الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار» عند الحدود بين سورية وتركيا، وذلك بعد بضعة أيام من تكثيف القصف في المنطقة، ما أودى بحياة 21 مدنيا على الأقل بينهم أطفال.



وقال نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأميركية «الولايات المتحدة قلقة جدا من الهجمات الأخيرة التي وقعت على امتداد الحدود الشمالية لسورية وتدعو كل الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار».



وأضاف «نأسف لوقوع ضحايا مدنيين في الباب والحسكة ومناطق أخرى»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة ب «إلحاق هزيمة نهائية بتنظيم داعش وإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري».



وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا توترا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال قوات الحكومة السورية المنتشرة في نقاط حدودية.



وتكثف تركيا منذ الشهر الماضي وتيرة قصفها عبر مسيرات لأهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في مناطق سيطرة «قسد».



وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قسد، مجموعة «إرهابية» وتعتبرها امتدادا للعمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد القوات التركية منذ عقود.



وفي مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في ريف حلب الشمال الشرقي «طال قصف مدفعي لقوات النظام سوقا شعبيا»، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان الذي كشف أن القصف أسفر عن مقتل 17 مدنيا بينهم ستة أطفال، وإصابة 35 آخرين.