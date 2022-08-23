حنان عبد المعبود



أعلن المتحدث الرسمي د.عبد الله السند أنه سيتم الانتقال من المبنى القديم لمستشفى الفروانية الى المبنى الجديد بحضور وزير الصحة د. خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا،

وبين ان المستشفى الجديد مساحته الاجمالية للبناء 423 ألف متر مربع، وأن المبنى مكون من خمسة مبان رئيسية، الرئيسي منه هو مبنى المستشفى والعيادات الخارجية، حيث المبنى الأول والثاني، وكذلك هناك مبنى لخدمات طب الأسنان ومبنى للخدمات العامة ومبنى لمواقف السيارات، مبينا أن المبنى الرئيسي للمستشفى والعيادات الخارجية يقع في تسعة أدوار بما فيه السرداب والدور الأرضي، و12 منطقة موزعة على 4 أبراج رئيسية.

وأعلن ان الطاقة السريرية تصل الى حوالي 955 سريرا، مبيناً أنه تمت توسعة قسم الحوادث والطوارئ بطاقة تصل الى 84 سرير ملاحظة وانعاش، و90% من الغرف خصوصي، وهناك 245 غرفة عزل وهي تعد أكبر عدد غرف للعزل على مستوى دولة الكويت، وهذا يرفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة وغرف العمليات.

وأشار الى أن المستشفى بالكامل مزود بالغازات الطبيعية لكي يتحول بالكامل الى غرف عناية مركزة اذا دعت الحاجة الى ذلك، كما ان هناك محطة كهرباء خاصة تغطي المستشفى بالكامل في حالة الطوارئ ومحطات فرعية أخرى.