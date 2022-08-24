بعد موجة جفاف شديدة أدت لنضوب الأنهار في ولاية تكساس الأميركية، ظهرت آثار أقدام ديناصور عمرها 113 مليون عام، لم يشاهد لها مثيل منذ أكثر من 20 عاما.

وقام بول بيكر بتصوير تلك الآثار التي اكتشفها في حديقة ديناصور فالي الحكومية في غلين روز.

وقال بيكر: "اكنسوا قليلا الغبار والأوساخ عن الأرض، هذا ما ستجدونه، آثار الديناصورات".

وأدت موجة الجفاف الأخيرة إلى انخفاض مستوى نهر بالوكسي بشكل كبير، مادفع العلماء لانتهاز الفرصة ورسم خريطة لمسار الديناصورات ومراقبته قبل أن يمتلئ النهر مرة أخرى.

وقالت "تكساس باركس آند وايلد لايف" للصحفيين إنه "في حين أن المسارات ستختفي مرة أخرى بسبب المطر والنهر، فإن المتنزه سيستمر في حماية هذه المسارات التي يبلغ عمرها 113 مليون عام، ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن للأجيال القادمة".