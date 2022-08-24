بشرى شعبان

دعما للمبادرين الكوييتن وتماشيا مع خطة الدولة في تعزيز الشفافية، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، قرارا وزاريا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني تتضمن مجموعة قواعد منظمة بشأن طرح الفرص الاستثمارية داخل الجمعيات التعاونية.

وأكد الشريعان أن هذا القرار يهدف إلى ضمان وصول الفرص الاستثمارية للمبادرين الكويتيين ودعم مشاريعهم كما يضمن عدم التلاعب في الفرص الاستثمارية والشفافية لدى الجميع.

ونصت مادة (أولى):

تستبدل نصوص البنـديـن 5 و9 مـن المـادة 29 من لائحـة تنظـيـم الـعـمـل التـعـاونـي الصـادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنصوص التالية:

مـادة (29):

البنـد 5. أن يـكـون لـدى المتقـدم رخصة تجارية مطابقـة للنشـاط المطـروح سـاريـة الصلاحية، مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة لذات الرخصة. ويجب أن تكون الرخصة التجارية معتمـدة مـن الجمعيـة والمراقب الإداري بـعـد التـدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح وذلـك كإجراء تمهيدي وجـوبـي قبـل شـراء كراسة الشروط.

البنـد 9 ـ يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي: الاعلان بأربع صحف محليـة يـوميـة تحـددها الوزارة علـى ان لا تـقـل مـسـاحة الاعـلان عـن ربـع صفحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

مادة (ثانية):

تضاف مادة جديدة برقم (29 مكرر) إلى لائحـة تـنـظـيـم الـعـمـل الـتـعـاونـي المشار إليهـا أعـلاه يكون نصها كالتالي: يتم خلال شـهـر مـن تـاريـخ دخـول هـذا الـقـرار حيـز الـنـفـاذ إنشـاء مـوقـع رسـمـي بـالوزارة خـاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، ويعهد لإدارة الحاسب الآلـي مهـمـة إدارة الموقع بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع التعـاون (إدارة التنمية التعاونية). وتنشـر وجوبا بهذا الموقع كافة إعلانات الطرح بالجمعيات التعاونية بالإضافة إلى نشر نتائج الترسية وأيـة إجراءات أخرى ذات صلة.

مادة (ثالثة):

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (رابعة):

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسميـة وعـلـى جـهـات الاختصاص تنفيـذ مات الاختصاص تنفيذ مـا جاء فيه.