التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صباح اليوم الأربعاء، مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، وبحضور م.منيب رشيد المصري، رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينة والوضع القائم في القدس، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من مواجهة المعاناة الإنسانية التي يمر بها.