يتساءل الكثیرون عن طريقة إخراج الماء من الأذن بعد الاستحمام أو بعد السباحة، لذلك سنخبركم في ھذا المقال عن طرق عديدة لطريقة إخراج الماء من الأذن وكیفیة تجنب حدوث ذلك في المستقبل.

طريقة إخراج الماء من الأذن

ھناك العديد من الطرق التي يمكن اتباع أحدھا لإخراج الماء من الأذن نسرد منھا التالي:

ھز شحمة الأذن

يمكن تطبیق ھذه الطريقة ببساطة من خلال ھز شحمة الأذن، مع إمالة الرأس تجاه الكتف، وتحريك الرأس من اتجاه إلى الأخر حتى يخرج الماء.

الجاذبیة الأرضیة

في ھذه الحالة يمكن الاعتماد على الجاذبیة الأرضیة، وذلك من خلال الاستلقاء على الجانب لدقائق قلیلة، مع وضع منشفة تحت الأذن لامتصاص الماء عند خروجه.

استخدام مجفف الشعر

تساعد حرارة مجفف الشعر على تبخر الماء من الأذن، وذلك من خلال تشغیل مجفف الشعر على أقل درجة حرارة، ثم توجیه المجفف نحو الأذن بمسافة بسیطة وتمريره على الأذن ذھابًا وإيابًا، مما يساعد على خروج الماء.

زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون في منع حدوث العدوى بالأذن، وذلك من خلال وضع بعض من زيت الزيتون الدافىء داخل وعاء صغیر، ووضع بعض القطرات داخل الأذن المحتبس بداخلھا الماء، ثم الاستلقاء على الجانب الأخر لمدة 10 دقائق والنھوض بعد ذلك وإمالة الرأس لأسفل مما سیساعد على خروج الماء.

التثاؤب أو مضغ العلكة

يساعد تحريك الفم أثناء انسداد قنوات الأذن في خف الضغط عن ھذه القنوات، وذلك من خلال التثاؤب أو مضغ العلكة.

استخدام البخار

يساعد البخار الدافىء في إخراج الماء من القناة الوسطى للأذن، ويمكن تطبیق ذلك من خلال الاستحمام بماء ساخن أو الساونا، ويتم تعريض الأذن للبخار من خلال تغطیتھا بمنشفة حتى يتمكن البخار من الدخول للأذن.

أمور لا يجب فعلھا لإخراج الماء من الأذن

يؤدي استخدام الطرق الخاطئة لإخراج الماء من الأذن إلى خدش قناة الأذن، والتأثیر على الشمع داخل قناة الأذن، كما يمكن حدوث عدوى داخل الأذن لذلك لابد من تجنب مايلي:

- تجنب استخدام أعواد القطن لاستخراج الماء من الأذن التي تتسبب في دخول شمع الأذن والأوساخ داخل قناة الأذن، كما تتسبب في إزالة شمع الأذن الذي يحمي الأذن ويمنع البكتريا الطبیعیة داخل قناة الأذن من أداء وظیفتھا، كما قد يتسبب في تھیج الجلد الرقیق المحیط بقناة الأذن.

- تجنب لمس الأذن بحدة من خلال أظافر الید، مما قد ينتج عنه خدش في الجلد الرقیق المحیط بقناة الأذن.

علاج الماء في الأذن

عادة ما يتم إخراج الماء من الأذن من خلال الطرق المنزلیة التي سردناھا، ولكن في حالة مرور يومین أو أكثر دون خروج الماء، وملاحظة ظھور أعراض مثل الالتھاب والتورم فیشیر ذلك لحدوث عدوى في الأذن، ولابد من استشارة الطبیب المختص وعدم الاستھانة بالأمر، لأن عدوى الأذن الشديدة قد تتسبب في فقد السمع أو بعض المضاعفات الشديدة مثل تلف العظام والغضاريف.