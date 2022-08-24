أسامة أبو السعود

طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالسماح لوزارة التربية باستثناء الندب للوظائف الاشرافية في المدارس لرؤساء الاقسام والمدراء المساعدون ومدراء المدارس والتوجيه الفني من الوقف واصدار قراراتهم ضمانا للاستقرار في المدارس وعدم حدوث ربكة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وتابع العازمي في تصريح صحافي، ان هناك قوائم انتظار للعديد من الوظائف الاشرافية وكل حسب دوره بعد انتهاء الاختبارات والمقابلات في نهاية العام الدراسي السابق ومع ذلك لم يتم حسمها حتى الآن وهو ما يهدد بدء العام الدراسي بمشاكل كبيرة تصل الى الشلل التام في بعض المدارس والادارات .

كما طالب العازمي بالمتابعة الجدية لأعمال الصيانة في المدارس والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي مع ضرورة توفير العمالة في المدارس وليس كما حدث في بداية الاعوام الدراسية السابقة والتي شهدت نقصا واضحا في اعداد العمالة في المدارس وتاخر عمليات الصيانة وخاصة مكيفات المدارس وتجهيز الفصول الدراسية وطلاء ما يلزم وكذلك صيانة دورات مياه الطلاب .

ودعا وزير التربية الى محاسبة المقصرين في اداء عملهم في ملف الصيانة وحسم هذا الملف بشكل صحيح وعدم تأخير الامور الى بداية العام الدراسي وعودة الطلاب الى المدارس وهو ما يشكل كارثة بكل المقاييس .

وشدد في ختام تصريحاته الى ان النقابة ستتابع عن كثب جميع المشاكل التي تواجه المدارس مع بدء العام الدراسي واعلان تلك المشاكل لاتخاذ الاجراءات المناسبة من قيادات الوزارة ضد المقصرين وفق القانون .