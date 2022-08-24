سعود عبد العزيز

اقتيد مواطن في العقد الثالث الى مخفر شرطة الصليبخات للتحقيق معه في ملابسات خطف فتاة، على ان يحال لاحقا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على مصدره في مواد مخدرة ضبطت بحوزته، وسيحال لاحقا الى السجن المركزي لكونه مطلوبا لتنفيذ حكم ضده بالسجن .

هذا، وضبط المتهم بعد مطاردة ومقاومة عنيفة ابداها. وفي التفاصيل انه اثناء استمرار دوريات المخفر بقيادة رئيس مخفر غرب الصليبخات وعدد من ضباط وافراد الزام تمت مشاهدة مركبة لاذ صاحبها بالفرار عكس السير، وعليه تمت مطاردة المركبة، وبعد توقيفه عقب مقاومة عنيفة نزلت فتاة من المركبة تستنجد وافادت انها مخطوفة وتم تحريرها وبتفتيش مركبة المتهم عثر فيها على مواد مخدرة وسلاح ابيض، وبالاستعلام عن المتهم تبين انه من ارباب السوابق ومطلوب لحكم حبس 12 سنة.