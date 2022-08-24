حقن التردد الحراري والذبذبات والبلازما الدموية والزيت عوضا عن عملية تغيير المفصل لكبار السن

العلاج الرباعي يتم تحت الأشعة التداخلية ويمكن للمريض الخروج عقب ساعتين

كشف استشاري الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية والآلم بمستشفى طيبة الأستاذ في كلية الطب جامعة الكويت بروفيسور طارق سنان عن عدد من التقنيات العلاجية المستخدمة لعلاج خشونة المفاصل والركبة لدى كبار السن

وشبه بروفيسور سنان المفاصل في جسم الإنسان بمعاونات السيارات التي تصاب بالتآكل نتيجة للاستهلاك والحركة مع مرور الوقت وتقدم العمر.

وأشار د. سنان إلى أن هناك أربعة انواع ودرجات لخشونة المفاصل والركبة لافتا إلى ان علاج الدرجة الأولى يحتاج لبعض التمارين والعلاج الطبيعي والسباحه وتخفيف الوزن والراحة التامة.

وأضاف بروفيسور سنان أن الدرجه الثانية من الإصابة بالخشونه في المفاصل او الركبة تتمثل في عوار وآلام شديدة تنتج عن إلتهابات شديدة مؤكدا أن علاج هذا النوع يتطلب إزالة الالتهاب عن طريق الحقن بأبر الكورتيزون والزيت يتبعها عمليات تقوية العضلات

وأضاف د.سنان انه في حالة لم تستجيب الركبة لابر الكورتيزون وباتت بين الدرجتين الثانية والثالثه عند ذلك يتم استخدام تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وهي تقنيه حديثه تستخدم في علاج العديد من الحالات

واضاف بروفيسور سنان انه في حال وصل العوار والآلام بالمريض للدرجه الرابعه فلابد من أجراء عملية تغيير مفصل لافتا الي انه في حال لم تسمح حالة المريض لكبر سنه أجراء العمليه فلابد هنا من اللجوء لتقنية العلاج الرباعي

العلاج الرباعي

وأكد بروفيسور طارق سنان على أهمية استخدام تقنية العلاج الرباعي لعلاج مرضى خشونة والآم المفاصل والركبة لدي كبار السن خاصة الذي يصعب عليهم أجراء عملية تغيير مفصل لظروفهم المرضية والسنيه

وأوضح بروفيسور سنان أن تقنية العلاج الرباعي لاتقتصر على علاج المفصل او الركبه فقط بل يمكن استخدامها في كل المفاصل سواء في الركب او الحوض او الكتف وغيرها

وبين بروفيسور سنان أن العلاج الرباعي هو علاج يتم تحت الأشعة التداخلية حيث ينام المريض تحت الأشعة التداخلية لمشاهدة الركبة والمفصل من الداخل لافتا الى ان العلاج الرباعي يتضمن تنفيذ اربع تقنيات الأولي تتضمن حقن الأعصاب بالتردد الحراري

وذكر د. سنان أن التردد الحراري يشمل مرور تيار عالي التردد خلال مسبار مولدا زيادة في درجة الحرارة في الأنسجة المحيطة ويتم التحكم في درجتها بواسطة جهاز التردد الحراري ويتم تحديد مكان العصب المراد إصابته عن طريق المجس بدقه متناهية.

وأضاف د. سنان: يتميز التردد الحراري بامكانية التحكم بدقة في حجم الإصابة ودرجة الحرارة المستخدمة وقت استخراجها كذلك مكان الهدف المراد عمل الإصابة به بالإضافة إلى محافظته على وظيفة العصب.

ولفت د. سنان الي انه يتم حقن الأعصاب بالتردد الحراري بإستخدام التخدير الموضعي تحت الأشعة التداخلية ويمكن للمريض مغادرة المستشفى في نفس اليوم عقب ساعة أو ساعتين.

وأضاف بروفيسور سنان أن التقنية العلاجية الثانية ضمن العلاج الرباعي تتضمن حقن المفصل بتردد الذبذبات وهي تقنية حديثة تعرف باسم العلاج بالنبضات الكهربائية وهي تقوم على تنشيط الحقول الكهربائية المحيطة بالخلايا مما يؤدي لإعادة تنشيطها وانتاجها لمادة الكولاجين التي تساعد المفاصل على الحركة دون ألم.

وبين د. سنان أن التقنية الثالثة ضمن العلاج الرباعي للمفاصل تتضمن حقن ابرة الزيت داخل الالتهاب بإستخدام حقن الإبر الذيتية او الزلالية الموضعية حيث يتم حقن مادة هلامية تشبه الزيت شبيهة بالمادة الموجودة بمفصل الركبة وهي حمض الهيالورونيك وهي مادة طبيعية موجودة في السائل الزلالي في مفصل الركبة لتمكين المفصل من التحرك بسلاسة حيث يشعر المريض بتحسن.

وبين بروفيسور طارق سنان أن التقنية الرابعة ضمن العلاج الرباعي تتضمن تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وهي تقنية حديثة تستخدم في علاج العديد من الحالات المرضية وتتضمن سحب عينة من دم المريض ثم فصل هذه العينة للحصول على بلازما دموية غنية بالصفائح الدموية الذاتية ويتم حقنها بالمفصل حيث تحتوي على عدة عوامل تحفز التئام الأنسجة والعظام.

وأوضح بروفيسور سنان أن تقنية البلازما تقوم على تحفيز انقسام الخلايا الجذعية التي هي خلايا بدائية لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواع مختلفة من الخلايا المتخصصة وهي مسؤولة عن تجديد الخلايا التالفة مما يساعد إنتاج خلايا جديدة بشكل ذاتي للجسم والأنسجة.