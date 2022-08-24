كشفت دراسة أجريت مؤخرا أنه حتى عام 2019، انخرطت الولايات المتحدة فيما يقرب من 400 حرب في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسها عام 1776، وفقا لما ذكرته قناة ((برس تي في)) الإيرانية.

وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان (تقديم مشروع التدخل العسكري: مجموعة بيانات جديدة حول التدخلات العسكرية الأمريكية، في الفترة ما بين عامي 1776 و2019)، أن الجيش الأمريكي ألقى على مدار العقدين الماضيين ما معدله اليومي 46 قنبلة وصاروخا على أراضي دول أخرى.



وقالت الدراسة إن الحروب "اللانهائية"، التي قامت واشنطن بتبييضها واصفة إياها بأنها "عمليات عسكرية أو أعمال لحفظ الأمن أو ابتكارات إنسانية"، تهدف إلى دعم "ما يبدو أنه أحد الركائز الرئيسية للولايات المتحدة، أي المجمع الصناعي العسكري".



ونقل التقرير عن المحلل السياسي جوليوس مبالوتو قوله إن هذا البلد خطط "عن عمد" للحروب، و"هو أمر جرى حسابه ربما بهدف تعظيم مبيعات الأسلحة"، ملمحا إلى التواطؤ المحتمل بين مصنعي الأسلحة وصناع السياسة الخارجية الأمريكيين في الترويج للحروب.