ذكرت تقارير إخبارية أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية أدى إلى ازدهار سياحة التسوق في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي.



وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تركيا جذبت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 2ر1 مليون سائح بغرض التسوق للاستفادة من

ضعف سعر الليرة، وهو رقم قياسي بالنسبة لسياحة التسوق التركية.



وفقدت العملة التركية الكثير من قيمتها على مدار السنوات الثلاثة الماضي، في ظل ضغوط الرئيس رجب طيب أردوغان الواضحة على البنك المركزي لتنفيذ سياسته غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تقود لتضخم مرتفع.

وخالف البنك المركزي التركي التوقعات، وقام يوم الخميس الماضي بخفض معدل الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع إلى 13% ، مما أدى إلى تراجع جديد لسعر الليرة.