أكد فريق من علماء الأعصاب في جامعة "روتجرز" الأمريكية أن المعلمين الذين يتعرضون للكثير من الضغوط المهنية، نجحوا من خلال ممارسة جلسات التأمل والتمارين الهوائية لمدة ساعتين أسبوعيًا في تقليل مشاعر القلق ونوبات الاكتئاب والضغط العام.



وتوصلت دراسة حديثة، نُشِرَت نتائجها في عدد أغسطس من مجلة "Frontiers in Human Neuroscience" الطبية، أن مزيجًا من التدريب الذهني والبدني الذي تضمن التأمل والتمارين الهوائية قلل بشكل كبير من القلق والأفكار الاكتئابية والسلبية لدى المعلمين من شمال شرق الولايات المتحدة الذين شاركوا في الدراسة، التي شملت إجراء التدريبات لمدة ساعة واحدة مرتين في الأسبوع ، على مدار ستة أسابيع.

وقال الباحثون، إنه بعد ستة أسابيع، أبلغ المعلمون عن قلق واكتئاب أقل بكثير بالإضافة إلى عدد أقل من الأفكار السلبية.



وأضافوا أن المشاركين في الدراسة أبلغوا أنهم صاروا "ينامون بشكل أفضل ويشعرون بمزيد من المرونة المعرفية مع سيطرة أكبر على عمليات تفكيرهم، وكذلك بضغوط أقل مرتبطة بالعمل. وبشكل عام، عزز هذا التدخل القصير نسبيًا صحتهم العقلية ورفاههم بشكل عام".