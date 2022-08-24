كشفت بيانات جديدة أن شركة غوغل، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا والتمويل، استثمرت أكثر من مليار دولار في شركات العملات الرقمية و المشفرة وتقنية البلوك تشين خلال العام الماضي.



ووجد تقرير صادر عن شركة "بلوك داتا" لاستخبارات السوق أنَّ شركة ألفابيت -الشركة الأم لغوغل- ضخت 1.5 مليار دولار في العديد من الشركات الناشئة تكنولوجيا التشفير منذ سبتمبر 2021.



وبحسب مركز أبحاث البيانات البريطاني، ضخت شركة ألفابيت استثمارها الذي يفوق المليار دولار في شركات البلوك تشين -وهي تقنية رقمية تُمكّن الأشخاص من إجراء معاملات مالية باستخدام شبكة من الحواسيب اللامركزية عالميًا- بما في ذلك شركات Dapper Labs و Fireblocks و Digital Currency Group و Voltage.



ووجد التقرير أيضًا أنه خلال العام الماضي، استثمرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للتكنولوجيا مليار دولار في أكثر من 12 شركة بلوك تشين، في حين استثمر عملاقا التمويل مورغان ستانلي وبلاكروك ملياريّ دولار.



وتعكس هذه البيانات الجديدة استمرار قبول صناعة الأصول المشفرة من المؤسسات والشركات القائمة، على الرغم من التقلبات التي شهدتها سوق العملات المشفرة هذا العام وتراجع قيمتها.