خفضت اليابان، مستوى تحذير السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس "كورونا" لحوالي مائة دولة ومنطقة حول العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات راجعت التقييم المؤلف من أربعة مستويات بعد دراسة مستويات العدوى في تلك البلدان، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي توصيات بتجنب السفر كليا لأي دولة.

وتابعت الشبكة أن السلطات خفضت التقييم من المستوى الثالث إلى الثاني لـ41 دولة، منها بلغاريا وكينيا؛ ما يعني تجنب السفر غير الضروري. كما خفضت التحذير من المستوى الثاني إلى الأول لـ55 دولة، منها إندونيسيا والفلبين؛ ما يعني ممارسة الحذر في أثناء السفر لتلك المناطق