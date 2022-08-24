أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا إلى الفضاء، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -2 دي. وتم إطلاق القمر الصناعي "بكين -3بي" في الساعة 11:01 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين وسرعان ما دخل إلى المدار المخطط له.

وسيُستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي في توفير خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.



وقال مركز الإطلاق إن عملية الإطلاق تعد المهمة الـ434 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

وأطلقت الصين القمر الصناعي بكين -3أيه في 11 يونيو 2021.