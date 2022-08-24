كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتعاطون القنب (الحشيش) عالي القوة بانتظام، أكثر عرضة للإصابة بالإدمان ومرض "

الذُّهان " (اضطرابات عقلية).



وبحسب ما أورته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، خلصت مراجعة لعشرين دراسة شملت ما يقرب من 120 ألف شخص، توصلت إلى أن متعاطي منتجات القنب الغنية بنسبة عالية من مادة "رباعي هيدروكانابينول" (تي إتش سي) أكثر عرضة للإصابة بحالات مرضية مثل الفصام.



يشار إلى أن "تي إتش سي" هي المادة الرئيسية ذات التأثير النفساني في مخدر القنب، مما يعني أنها تؤثر على كيفية عمل الدماغ، وبالتالي على مزاج من يتعاطاها وعلى ردود أفعاله وأفكاره وعواطفه.



وكان خطر الإصابة باضطرابات ذهنية أعلى بواقع خمسة أمثال بين الأشخاص الذين يتعاطون القنب عالي القوة بشكل يومي، بالمقارنة مع الذين لم يتعاطوه مطلقا، بحسب ما ورد في إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها.



وفي المقابل، توصل باحثون من "مجموعة الإدمان والصحة العقلية" في جامعة باث بالمملكة المتحدة، إلى أن التعاطي المنتظم للقنب منخفض الفعالية لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية.



كما خلصت التحاليل إلى أن هناك زيادة فيما يتعلق بخطر الإدمان، أو "اضطراب استخدام القنب"، بين أولئك الذين يتعاطون منتجات غنية بمادة الـ "تي إتش سي"، بالمقارنة مع من يستخدمون المنتجات الأكثر اعتدالا من المخدر.