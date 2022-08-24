أسست الحكومة المكسيكية شركة تابعة للدولة لإنتاج وتسويق الليثيوم، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعدن الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.



وبحسب مرسوم للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فإن الليثيوم الخام الذي يشتد الطلب عليه لاستخدامه في صناعة السيارات الكهربائية ستتولى شركة ليتيو بارا مكسيكو الحكومية إنتاج وتسويق الليثيوم المكسيكي بشكل حصري.



وستعمل الشركة المعروفة اختصارات باسم ليتيومكس بشكل مستقل عن وزارة الطاقة المكسيكية، وستبدأ العمل خلال الشهور الستة المقبلة.



وفي نيسان/أبريل الماضي، عدلت المكسيك قوانين التعدين بحيث تنفرد الدولة بالتنقيب عن احتياطيات الليثيوم وإنتاجه وبيعه.



ورغم أنه لا يتم حاليا تعدين الليثيوم في المكسيك، فإن الحكومة منحت تراخيص لإنتاج الليثيوم. ومازالت عقود هذه التراخيص تخضع للمراجعة.



وبحسب دراسة تسويقية من المتوقع زيادة الطلب على الليثيوم 5 مرات خلال السنوات الـ 35 المقبلة.