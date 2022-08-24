أصبح العلماء البريطانيون أول علماء في العالم يطلقون تجربة سريرية لتقييم علاج لجدري القرود عند البشر.



ويرغب أكاديميون من جامعة أكسفورد كانوا وراء تجربة التعافي من كوفيد- 19 في تقييم ما إذا كان يمكن أن يساعد عقار مضاد للفيروسات في تخفيف الأعراض لدى المصابين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ويأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار ما إذا كان عقار "تيكوفيريمات"، المعروف أيضا باسم "تي بوكس"- يمكن أن يساعد في تقليص الفترة التي يعاني فيها المصابون من المرض.



ويعمل العقار، الذي تم تطويره لعلاج مرض الجدري، عن طريق منع الفيروس من الخروج من الخلية المصابة، وهو ما يوقف انتشار الفيروس داخل الجسم.



ومنح مسؤول الصحة في المملكة المتحدة العقار ترخيصا في وقت سابق من العام الجاري بناء على نتائج دراسات أولية لدراسات أجريت على الحيوانات وأدلة على السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين من البشر.