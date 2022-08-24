أعلنت إدارة ملتقى رؤية لسينما الشباب، فوز الفيلم الروائي القصير "ما لا نعرفه عن مريم" بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 30 دقيقة، وذلك في ختام الدورة الرابعة من الملتقى الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.



الفيلم حظى مؤخرا بالمشاركة في كبرى المهرجانات العالمية، وكان العرض العالمي الأول له من خلال مهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي، والذى يعد أهم وأكبر مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة في العالم، ثم توالت المشاركات وحصل العمل على الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا، كما حصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من مهرجان "Galichnik film festival" في مقدونيا، وهما جائزة أفضل مخرج وأفضل مدير تصوير.



وتدور قصة الفيلم حول سيدة تدعى "مريم" تذهب إلى إحدى المستشفيات الحكومية مع زوجها وابنتها، وهى تعانى من آلام شديد في المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارا مختلفا وغير متوقع بين أفراد الأسرة، حيث يركز العمل بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية، من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وبطولة دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبد الله.