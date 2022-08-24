يساعد البشر بعضهم البعض - إنها إحدى أسس المجتمع المتحضر.. لكن دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة " كاليفورنيا" الأمريكية ، كشفت أن قلة النوم تضعف هذه السمة الإنسانية الأساسية ، مع عواقب في العالم الحقيقي .. من المعروف أن قلة النوم مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والسكري وارتفاع ضغط الدم والوفيات بشكل عام. ومع ذلك ، تظهر هذه الاكتشافات الجديدة أن قلة النوم تضعف أيضًا ضميرنا الاجتماعي الأساسي ، مما يجعلنا نتراجع عن رغبتنا في مساعدة الآخرين.



فى دراسة حديثة أجريت فى هذا الصدد ، العلماء أن العطاء الخيري في الأسبوع الذي يلي بداية التوقيت الصيفي ، عندما "ينطلق سكان معظم الولايات" ويخسرون ساعة واحدة من يومهم ، انخفض بنسبة 10٪ - وهو الأنخفاض الذى لم يشاهد فى الولايات التى لم تطبيق نظام التوقيت الصيفى .



وأضافت الدراسة ، التى أجراها الباحثون فى جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية ، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثبت أن النوم غير الكافي لا يضر فقط بالصحة العقلية والجسدية للفرد فحسب ، ولكن أيضًا يعرض للخطر الروابط بين الأفراد - وحتى مشاعر الإيثار لأمة بأكملها .. أضافوا :" على مدار العشرين عامًا الماضية ، إكتشفنا إرتباطًا وثيقًا للغاية بين صحة نومنا وصحتنا العقلية .. في الواقع ، لم نتمكن من اكتشاف حالة نفسية رئيسية واحدة يكون فيها النوم أمرًا طبيعيًا " .. "لكن هذا العمل الجديد يوضح أن قلة النوم لا تلحق الضرر بصحة الفرد فحسب ، بل تقوض التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد ، علاوة على ذلك ، تحط من نسيج المجتمع البشري نفسه. كيف نعمل كنوع اجتماعي - ونحن كذلك نوع اجتماعي - يبدو أنه يعتمد بشدة على مقدار النوم الذي نحصل عليه ".



وأوضح الباحثون ، فى سياق دراستهم ، بدأنا نرى المزيد والمزيد من الدراسات ، بما في ذلك هذه الدراسة ، حيث لا تتوقف آثار قلة النوم عند الفرد فحسب ، بل تنتشر لمن حولنا". "إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فهذا لا يضر فقط برفاهيتك ، بل يضر برفاهية دائرتك الإجتماعية بأكملها ، بما في ذلك الغرباء " .