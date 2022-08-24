وصل الكأس الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الفيفا إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول والتي اختيرت كأول محطة آسيوية في جولة الكأس العالمية، وتم الكشف عن الكأس في مركز التسوق الرئيسي غرب العاصمة، كما سيتم عرضه للجمهور في نفس المكان.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن جولة كأس العالم بدأت لأول مرة في 2006، وهذا يعد العرض الرابع للكأس في كوريا الجنوبية، والأول منذ 2014، مشيرة إلى أن جولة هذا العام بدأت في دبي في مايو، وستزور الكأس للمرة الأولى جميع الدول الـ 32 التي تأهلت للبطولة كما ستغطي الجولة 51 دولة.



وأشارت الوكالة إلى أنه وفقًا لقواعد الفيفا، يحق للأبطال السابقين ورؤساء الدول فقط لمس الكأس وأن نجم البرازيل السابق ريفالدو، وهو أحد أعضاء الفريق الفائز بالكأس في 2002 سافر حاملا الكأس كسفير فخري للجولة، مضيفة أن بطولة العالم 2022 ستنطلق في قطر في 20 نوفمبر، وهي أول دولة شرق أوسطية تستضيف الحدث الكروي العالمي، وستظهر كوريا للمرة العاشرة على التوالي في البطولة والحادية عشر في المجمل.



يذكر أن الكأس تمنح لأبطال كأس العالم ولكنها تظل في حوزة الفيفا، وفقا للوائح الهيئة الإدارية العالمية للرياضة، حيث يحتفظ الفريق الفائز بالكأس الأصلية مؤقتا، ثم يتم منحه لاحقا نسخة من الكأس، تُسمى كأس الفائز، بغرض الحيازة الدائمة.



كما صنعت الكأس الأصلية من الذهب الخالص، وهي تصور شخصين يحملان الكرة الأرضية، بينما تكون النسخة مطلية بالذهب ويتم نقش عام البطولة وأسماء الدول المضيفة والفريق الفائز عليها.