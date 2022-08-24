واصلت أسعار التجزئة للبنزين والديزل (السولار) في بريطانيا تراجعها للأسبوع السابع على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصلة للوقود منذ .2020



ومنذ ارتفاعها إلى مستويات قياسية في تموز/يوليو الماضي، تراجعت أسعار البنزين والديزل حتى الآن. وتعتبر هذه الفترة أطول تراجع للبنزين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ومنذ أيار/مايو 2020 بالنسبة لأسعار الديزل، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وما شهدته من إجراءات أغلق قلصت الطلب على الوقود بشدة.



ارتفعت أسعار التجزئة للوقود في بريطانيا في وقت سابق من العام الحالي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لمستويات قياسية، بالتزامن مع اضطراب سلاسل الإمداد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ويمثل تراجع أسعار التجزئة للوقود في بريطانيا تطورا يخفف من حدة معدلات التضخم القياسية في البلاد والتي تضغط بشدة على القدرات الشرائية للمستهلكين. ورغم التراجع مازال سعر البنزين أعلى بنسبة 27% مقارنة بمستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.



وفي الولايات المتحدة تتراجع أسعار البنزين بعد وصولها إلى الذروة في منتصف حزيران/يونيو الماضي. ورغم تراجع سعر البنزين في الولايات المتحدة لمدة 70 يوما متتالية، نظرا لتراجع إقبال الأمريكيين على السفر بالسيارات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مازالت الأسعار أعلى منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.