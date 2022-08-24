أظهرت بيانات حديثة صادرة عن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة تراجع في عام 2020 بنحو عامين في جميع أنحاء البلاد، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى جائحة كورونا وتناول جرعات مفرطة من الأدوية.



وأصدر المركز الوطني للإحصاءات الصحية، التابع لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء تقريره السنوي، الذي يرصد معدلات الوفيات في الولايات المتحدة.



وحلل التقرير بيانات الوفيات في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا لعام 2020 ، وهو آخر عام تتوفر له بيانات.



وأظهرت البيانات أن متوسط الأعمار المتوقع في البلاد تراجع من 2019 إلى 2020 بـ 2ر0 إلى ثلاثة أعوام.



وبشكل عام، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة في عام 2020 هو 77 عاما، بانخفاض قدره 8ر1 عن عام .2019



ومن بين الولايات التي سجلت أكبر التراجعات تلك الموجودة في المنطقة الحدودية الجنوبية الغربية ومنطقة الحدود الأمريكية المكسيكية.



كما حلل التقرير مدى ارتباط البيانات بالنوع. ووجد أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة كان أعلى للإناث في جميع الولايات والعاصمة.