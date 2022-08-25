هل حرقة المعدة خطيرة؟



تعرف حرقة المعدة، أو عسر الهضم الحمضي، بأنها إحساس بالحرقان وسط الصدر أو أعلى وسط البطن، وهي حالة مزعجة لدرجة أنها قد تعطل سير الحياة اليومية.

ورغم أن الحالة قد تكون ناتجة عن ارتجاع حمض المعدة، إلا أن الأمر قد يصبح أكثر جدية، حيث تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض قاتل يصعب اكتشافه.



وفي حين أن نوبات حرقة المعدة لا تثير القلق عادة، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها إذا كانت متكررة، فهي ليست قابلة للعلاج فحسب، بل يمكن أن تقينا من العواقب الوخيمة.

ووجدت دراسة أجريت على نصف مليون شخص بالغ أن الذين يعانون من حرقة المعدة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء أو الحنجرة في حياتهم بأكثر من الضعف. وحرقة المعدة ليست فقط سببا محتملا للسرطان، ولكنها أيضا من الأعراض الرئيسية لسرطان المريء.



ويمكن أن تخفي المرض لأن أولئك الذين اعتادوا على العيش مع حرقة المعدة قد لا يفكرون في أنها قد تكون عارضا لحالة صحية أخرى أكثر خطورة.



وتشمل القائمة الموسعة من الأعراض المحتملة: سعال أجش لا يتحسن - فقدان الشهية أو فقدان الوزن - الشعور بالتعب ويطلق على الحموضة المعوية التي تستمر في الحدوث مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

وباختصار، تحدث الحالة لأن العضلات التي تسمح بتدفق الطعام من المريء إلى المعدة لا تعمل كما ينبغي. ويدير حمض المعدة التسرب إلى المريء حيث يسبب تهيجا.

ويمكن أن يصيب أي شخص ولكن من المرجح أن يتم تشخيصه عند الأشخاص المصابين بالسمنة أو الحوامل أو المدخنين أو الذين يتناولون أدوية معينة. ولذلك، ينصح الأطباء دائما بالإقلاع عن السجائر وفقدان الوزن (إذا لزم الأمر).



ويوصي الخبراء أيضا بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من سوء المشكلة، مثل القهوة والطماطم والتوابل. ويمكن علاج ارتجاع المريء بأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون التي يصفها الطبيب العام.

المصدر: «ذي صن»