محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت حتى 27 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع يتلعق بتحديث شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت.

واضافت ان تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار وهو ثاني عقد تحديث يتم الاعلان عنه لشبكة الغاز والمكثفات في المنطقة.



وكانت المناقصة لتقديم عطاءات على المشروع قد صدرت في الأصل في مايو من هذا العام، مع تحديد 30 أغسطس موعدا نهائيا لتقديم العروض.



ومن خلال إرشادات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتحليل لقيمة ضمان العطاء، من المحتمل أن تتراوح القيمة النهائية للعقد الرئيسي بين 70 مليون دولار و160 مليون دولار.



ويأتي تمديد اجل تقديم العطاءات وسط تأخيرات واسعة النطاق لمشاريع في قطاع النفط والغاز في الكويت، حيث أثرت عدة عوامل رئيسية سلبا على مشاريع الهيدروكربون، بما في ذلك المأزق السياسي المستمر في البلاد وتداعيات جائحة كورونا.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الموافقة على الميزانية قد تأخرت لمشروعين نفطيين رئيسيين في الكويت، وان أحدها هو عبارة عن مشروع فك الجمود وتسهيل استئناف العمل في أربعة مراكز تجميع في شرق الكويت بقيمة تقديرية تبلغ 700 مليون دولار، وأما الآخر فيتعلق بتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف تعرفان باسم EWDP-1 وEWDP-2 وهما تابعتان لشركة نفط الكويت بقيمة تقديرية تبلغ 650 مليون دولار.