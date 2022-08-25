أكد تلبية الطلب المتزايد.. وحذّر من الانفصال بين واقع سوق الخام وحال العقود الآجلة

«أوپيك +» نجحت في استعادة توازن واستقرار سوق النفط منذ 2020 عبر ضمان إمدادات كافية

«الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الســـوق من خلال «أوپيك +»



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس أن الكويت زادت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوپيك +) وتماشيا مع التزام البلاد بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.



وقال الفارس في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط أمس، إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفــــط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبيــــة الطلب المستقبــــلي المتوقـــع.



وأكد أن الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الســـوق لاسيما من خلال (أوپيك +)، مشيرا إلى أنــــه ومنذ عــــام 2020 نجحت (أوپيك +) في استعادة توازن ســوق النفـــط واستقـــرارها مـــن خلال ضمــــان إمـــدادات كافيـــة للأســواق.



وحذر من أن «نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأســــواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقــــة الإنتاجية في المستقبل (العقود الآجلة) لتلبيــــة الطلـــب المتزايــــد».



وأشار إلى أنه تحقيقا لهذه الأهداف الاستراتيجية فإن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائـــف الأساسية للســـوق.



وكان تحالف (أوپيك +) الذي يضم منظمة البلدان المصـــدرة للنفـــط (أوپيك) ودولا من خارجها قـرر باجتماعه في الثالـــث مـــن أغسطـــس الجـــاري زيادة إنتــــاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.



وعقب الاجتماع أفاد (أوپيك +) في بيان بأن الدول الـ 13 الأعضاء في (أوپيك) وشركاءها العشرة في التحالف اتفقوا على تعديل إنتاج سبتمبر المقبل من النفط بزيادة 100 ألف برميل يوميا مقارنة بزيادة قدرها 648 ألف برميل يوميا متفق عليها خلال أغسطس الجاري.



وكان (أوپيك +) شرع منذ ربيع عام 2021 بزيـــــادات متواضعـــة في حصص الإنتاج لتعــــود إلى مستوياتهــــا قبـــل تفشي جائحة كورونــــا (كوفيد - 19).



ويضخ التحالف نحو نصف كمية النفط العالمي ويمثل ركيزة أساسية لضبط العرض وتنظيم أسعار الخام بهــــدف تحقيق موازنة عادلة في السوق وعدم الإضــــرار بالاقتصــــاد العالمي.