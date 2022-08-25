تعاونت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، مع Teeela، التطبيق الرائد لتسوق ألعاب الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوزيع الهدايا على الأطفال خلال فعالية «Purple Island» التي أقيمت في مول 360.



جاءت المبادرة، التي أقيمت في الفترة من 19 إلى 20 أغسطس في مول 360، تماشيا مع البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركة، وكجزء من أنشطتها الصيفية العديدة التي صممت خصوصا للأطفال، حيث تمت دعوة الأطفال للمشاركة في العديد من الأنشطة التفاعلية والممتعة للحصول على فرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة.

وتم خلال يومين توزيع 800 جائزة من Teeela وأجهزة إلكترونية مقدمة من stc.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أنها تثمن التعاون المثمر الذي شكلته مع الكيانات المحلية من القطاعين الحكومي والخاص، مما يمكن الشركة من خلق تأثير إيجابي أوسع داخل المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: «سعداء بمشاركتنا في فعالية» Purple Island «الناجحة والمقامة في 360 مول، والتي استقبلت عددا كبيرا من العائلات التي أتت للاستمتاع بالألعاب والأنشطة المختلفة.

وركزت مشاركتنا في هذه المبادرة بالتعاون مع Teeela بشكل أساسي على التواصل مع أفراد المجتمع بطريقة فريدة ومسلية. وبما يتماشى بشكل مباشر مع التزامنا ببرنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية ونشر الفرح داخل مجتمعنا».



وعلى صعيد متصل، تقدمت الجاسم بالشكر الى فريق عمل تطبيق Teeela على هذا التعاون الناجح، وكذلك لإدارة 360 مول وجميع من شاركوا في فعالية «Purple Island».

وأضافت أن هذا الحدث الذي استمر على مدار يومين يعد أحد الأنشطة الصيفية العديدة التي تشارك فيها stc لتزويد العائلات بتجارب تعليمية أو ترفيهية مليئة بالمرح.



واختتمت الجاسم قائلة: «كشركة رائدة في قطاع الاتصالات تهدف stc إلى إثراء تجربة أفراد المجتمع من خلال التواصل المستمر والتجارب المتنوعة، حيث دأبت الشركة على تعزيز برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الخاص بها ليشمل مجموعة من المبادرات والأنشطة الهادفة التي تركز على تعزيز تواصلها مع المجتمع ومشاركتهم في جميع الفعاليات التي تنظمها stc».