أشاد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم خالد البدر، بدور الأمانة العامة للأوقاف، وبدعمها الكبير للجهود الدعوية التي يقوم بها دعاة التعريف بالإسلام.



وأضاف البدر خلال زيارته للأمين العام بالإنابة للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري أنه استعرض مع الأمين السجاري أنشطة اللجنة وإنجازاتها الدعوية والتعليمية، وكذلك الخدمات المجتمعية التي تقدمها للجاليات المسلمة وغير المسلمة وللمهتدين الجدد.



وأكد أن أمانة الأوقاف لها دور بارز في دعم العمل الخيري والدعوي، وأنها شريك مهم وأساسي في دعم مسيرة اللجنة الدعوية.



من ناحيته، أشاد السجاري بإنجازات لجنة التعريف بالإسلام، واعدا بالمزيد من الدعم نظير ما يقدمه الدعاة والقائمون على اللجنة من خدمات جليلة لخدمة الدين الإسلامي.